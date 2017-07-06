Пашков: думаю, что Ковальчука уговорили остаться в России

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение нападающего СКА и сборной России Ильи Ковальчука остаться в питерском клубе.



«Я думаю, что Ковальчука уговорили остаться в СКА. Совершенно ясно, что руководители сборной и СКА прилагают все усилия, чтобы усилить состав сборной. Это один из шагов, и я думаю, он дорого обошёлся и СКА и ФХР. Наверняка Ковальчуку за океаном предлагали значительный контракт.Илья, конечно, мастер, который имеет многолетний опыт выступлений, в том числе и за сборную. Но, что немаловажно, он достаточно самолюбивый спортсмен, он преодолевал провальные периоды, переживал яркие периоды. В целом, если рассматривать его как кандидата в сборную, то он, безусловно, будет полезен. Тем более раз он пошёл на этот шаг, значит, его цель – победа.



Это последний шанс поколения Ковальчука и Овечкина на олимпийское золото. Неизвестно, как поведёт себя НХЛ и не заявится ли она на следующие Олимпийские игры в сильнейшем составе. Команде обязательно нужен опытный игрок. Не всегда эти опытные игроки являются лидерами по духу и по игре, но у Ковальчука есть такая возможность. У него есть черты вожака, поэтому он будет полезен сборной. Будут ли ждать Ковальчука в НХЛ в следующем году? Я думаю, что даже он сам так далеко не заглядывает. За год может всё изменится: всё-таки и возраст, и хоккей – травмоопасный вид спорта, да и многое будет зависеть от результата на Олимпиаде. Очень много факторов, которые будут влиять на это», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.

Агент Ковальчука: Илья останется в КХЛ на сезон-2017/18