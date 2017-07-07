Ансель Галимов будет выступать в «Авангарде» под номером 25

Новичок «Авангарда» Ансель Галимов выбрал игровой номер. Хоккеист будет вступать в омской команде под номером 25. Хоккеист перешёл из московского «Динамо», 42 игрока которого накануне были признаны неограниченно свободными агентами.

Ансель Галимов перешёл в «Авангард»

В сезоне-2016/17 на счету игрока 14 (8+6) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провёл 10 матчей и очков в них не заработал. Всего на уровне КХЛ Галимов провёл 221 матч и набрал 77 очков.

Новички «Авангарда» выбрали игровые номера

Также фото доступно в официальном «твиттере» омской команды.