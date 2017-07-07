Действующий чемпион ВХЛ Севостьянов перешёл в «Автомобилист»

«Автомобилист» заключил двусторонний (МХЛ/КХЛ) контракт с действующим обладателем Братины защитником Александром Севостьяновым. Об этом информирует официальный сайт уральской команды. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.

Хоккеист является воспитанником «Юности» и московского «Динамо». В МХЛ защитник провёл 100 матчей, набрал 24 (4+20) очка. В прошлом сезоне Севостьянов дебютировал в команде ВХЛ «Динамо» Балашиха, с которой стал обладателем Братины. В 27 матчах в ВХЛ он набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+7».