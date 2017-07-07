«Ак Барс» подтвердил подписание с Зариповым двухлетнего контракта

Казанский «Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом информирует официальный сайт клуба. Соглашение между игроком и командой рассчитано на два года. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе.

Данис Зарипов подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом»

В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе «гол+пас» (254+311) при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут. Хоккеист является четырёхкратным обладателем кубка Гагарина: два трофея он завоевал с казанской командой и два с магнитогорской. Также Зарипов является трёхкратным чемпионом мира.