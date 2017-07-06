Данис Зарипов подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом»

Как стало известно «Чемпионату» из источника в клубе, форвард Данис Зарипов и «Ак Барс» близки к заключению двухлетнего соглашения.

В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе гол+пас (254+311) при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут.