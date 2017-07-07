СКА поздравил Никиту Гусева с рождением дочери

Питерский СКА поздравил форварда Никиту Гусева с рождение ребёнка. Об этом сообщается на официальном сайте двукратного обладателя кубка Гагарина.

«В семье нападающего СКА Никиты Гусева произошло пополнение. Супруга форварда Марина родила дочь, рост малышки — 51 см, вес — 3250 г. Девочку назвали Вероникой. Хоккейный клуб СКА поздравляет Никиту и Марину с этим радостным событием. Счастья, любви и гармонии вашей семье!» — сказано в сообщении на официальном сайте питерского клуба Континентальной хоккейной лиги.