Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Любимов: «Филадельфия» — неудачный клуб для русских? Неправильно, там всё хорошо

7 июля 2017, пятница. 13:45. Хоккей

Нападающий ЦСКА Роман Любимов сказал, что готов стать лидером ЦСКА, а также рассказал о сезоне, проведённом в «Филадельфии Флайерз».

«Каждый год у ЦСКА высокие цели. Нам осталось в один момент переломить и всё сделать. Удастся ли это? Думаю, да. Каждый из нас может взять на себя роль лидера и повести за собой команду. У кого-то сегодня плохой день, у кого-то завтра. Всегда у команды должен быть мотор. Готов ли я к этому? Всегда готов!

В НХЛ я попал в хорошую команду, у нас была конкуренция и тяжёлые моменты. В конце сезона я долго не попадал в состав, и я так и не получил ответа, что было не так? Как отношусь к разговорам о том, что «Филадельфия» — не самый удачный клуб для русских игроков? Ваня Проворов же русский парень, так что это неправильно. Там всё хорошо», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК ЦСКА Роман Любимов
Новости. Хоккей
7 июля 2017, пятница
14:05 Шалунов: с Никитиным знаком ещё по молодёжной сборной, готов быть лидером
13:45 Любимов: «Филадельфия» — неудачный клуб для русских? Неправильно, там всё хорошо
13:42 Любимов: Олимпиада — главный фактор, почему я вернулся в ЦСКА
13:39 СКА поздравил Никиту Гусева с рождением дочери
13:23 Генменеджер «Трактора»: получили достойную денежную компенсацию за Нестерова
13:14 И. Никитин: моя задача – сделать из тренерского штаба команду в команде
13:13 Генменеджер «Авангарда»: Стась — не шестой легионер, у него гражданство РФ
13:08 Капризов: рад оказаться в ЦСКА, понимаю, что олимпийский сезон — особенный
13:02 И. Никитин: у ЦСКА приличное усиление, но надо будет ещё создать команду
13:00 Зарипов: «Магнитка» навсегда в моём сердце, спасибо за тёплые, продуктивные года
13:00 Дуайер: «Динамо» — оптимальный вариант, планируем привлечь хороших легионеров
12:50 «Авангард» объявил о переходе Андрея Стася, контракт заключён на три года
12:40 7 июля Зарипов проведёт пресс-конференцию и автограф-сессию
12:33 Андрей Назаров ответил на вопросы читателей в хоккейном сообществе в «ВКонтакте»
12:29 Перенёсший инсульт Владимир Буре чувствует себя лучше
11:58 Есмантович: актуальность приглашения игроков «Динамо» отпала
11:54 ЦСКА не сыграет в плей-офф КХЛ на «Мегаспорте»
11:52 Величкин: полюбовно приняли решение об уходе Зарипова, у «Магнитки» всё по плану
11:36 Есмантович: Григоренко подписали на три сезона, Капризов останется в ЦСКА
11:28 Мартемьянов: конкуренция в «Амуре» высокая, селекция идёт
11:26 Никита Нестеров подписал контракт с ЦСКА на три года
11:22 «Ак Барс» подтвердил подписание с Зариповым двухлетнего контракта
11:11 Форвард «Салавата» Игорь Макаров готовится приступить к тренировкам
11:00 Сергачёв: общался с Кучеровым, и он мне сказал: «Тебе понравится в Тампе»
10:42 Гальченюк: главный тренер «Монреаля» разберётся, куда меня поставить
10:14 Действующий чемпион ВХЛ Севостьянов перешёл в «Автомобилист»
09:55 Бонино: я намерен приехать и попытаться помочь «Нэшвиллу»
09:35 Шор подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом» на $ 925 тыс.
09:30 Бретт Ричи подписал новый двухлетний контракт с «Далласом» на $ 3,5 млн
09:21 Игроки «Барыса» проходят медицинские тесты
09:15 Ансель Галимов будет выступать в «Авангарде» под номером 25
09:00 Пашков: Уфа поменяла шило на мыло, в «СЮ» 2 голкипера номер полтора
09:00 Андрей Назаров ответит на вопросы читателей «Чемпионата»
08:22 «Трактор» обменяет права на Никиту Нестерова в ЦСКА
00:41 Генменеджер «Филадельфии» опроверг интерес к Андрею Маркову
00:36 «Вегас» подписал однолетний контракт с Пулккиненом
6 июля 2017, четверг
23:46 Гальченюк: знаю, что могу дать многое команде «Монреаля»
23:26 «Флорида» подписала трёхлетний контракт с защитником Писиком
23:09 Захаркин: искренне хочется, чтобы пресса в России сама рассуждала о хоккее
22:20 Игроки «Северстали» провели «боевую» тренировку в клубе «Ортодокс»
22:12 Выиграйте приз в хоккейном сообществе в соцсети «ВКонтакте»
22:12 «Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Барановым
21:37 Якупов: я всегда готов приехать в сборную России
20:46 Генменеджер «Эдмонтона»: мы занимаемся созданием конкурентоспособной команды
20:14 «Сибирь» расторгла контракт с Алексеем Скабелкой
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017