Любимов: «Филадельфия» — неудачный клуб для русских? Неправильно, там всё хорошо

Нападающий ЦСКА Роман Любимов сказал, что готов стать лидером ЦСКА, а также рассказал о сезоне, проведённом в «Филадельфии Флайерз».

«Каждый год у ЦСКА высокие цели. Нам осталось в один момент переломить и всё сделать. Удастся ли это? Думаю, да. Каждый из нас может взять на себя роль лидера и повести за собой команду. У кого-то сегодня плохой день, у кого-то завтра. Всегда у команды должен быть мотор. Готов ли я к этому? Всегда готов!

В НХЛ я попал в хорошую команду, у нас была конкуренция и тяжёлые моменты. В конце сезона я долго не попадал в состав, и я так и не получил ответа, что было не так? Как отношусь к разговорам о том, что «Филадельфия» — не самый удачный клуб для русских игроков? Ваня Проворов же русский парень, так что это неправильно. Там всё хорошо», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.