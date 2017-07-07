Назаров: в ситуации с Якуповым природа возьмёт своё, он покажет себя

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата» в официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте», поделился мнением относительно перспектив форварда Наиля Якупова, недавно заключившего однолетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш».

«Неплохо выглядит, Наиль в хорошей физической форме. У меня с ним был разговор. Я сказал, что, если есть желание, можно потренироваться. Я как тренер его пригласил. Мы катаемся по группам, много молодых пацанов. Некоторым просто приятно постоять на льду и увидеть Якупова. Используем друг друга: мы даём Наилю бесплатный лёд, а он поднимает нашу молодёжь.

Хоккеисту всего 23 года. Это самый расцвет. Подготовится, поработает над слабыми сторонами, которые есть у каждого хоккеиста. Будет развивать сильные стороны. Природа возьмёт своё, он покажет себя», — сказал Назаров.

Якупов: у меня никогда не было проблем со сборной, это самое кайфовое время О карьере в НХЛ, переходе в «Колорадо», помощи Тарасенко, контракте Макдэвида и сборной России – в интервью с Наилем Якуповым.

Также видео доступно в официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».