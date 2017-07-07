Вестерлунд: очень доволен подписанием Фёдорова и Кокарева, они очень важны

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал об ожиданиях от новых игроков, с которыми клуб подписал соглашения.



«Я очень рад, что новые игроки подписали контракты с командой. Я думаю, у нас очень хорошие, опытные хоккеисты. У нас отличные игроки, но следующий этап – стать хорошей командой. Кого из них знаю лучше всего? Например, Йонаса Кемппаинена. Он был у меня в сборной Финляндии. Также знаю Филиппа Ларсена, я с ним уже работал в команде «Йокерит». Так что могу сказать, что мне они хорошо известны. Я видел Скривенса в игре, но ещё не знаком с ним. Но могу сказать, что он хороший вратарь. Доминик Кубалик из Чехии очень интересный молодой игрок, он очень талантлив. Я очень доволен подписанием Фёдорова и Кокарева из московского «Динамо». Это очень важные игроки для нас.



Как я уже ранее сказал, самое главное для нас — прежде всего быть хорошей командой, уметь хорошо взаимодействовать между собой. Это мои самые большие ожидания. Тарасов и Цулыгин? Мы отлично работаем с Вадимом Тарасовым и Николаем Цулыгиным. Мы уделяем много внимания молодым игрокам, потому что нам надо решить, кто будет в команде и поедет на сборы в Финляндию. У нас много хороших молодых игроков. Так что посмотрим и решим на следующей неделе, — приводит Вестерлунда официальный сайт «Салавата Юлаева».