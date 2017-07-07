Московское «Динамо» подписало контракты с Кутейкиным, Рыловым и Карсумсом

Московское «Динамо» подписало соглашения с Андреем Кутейкиным, Яковом Рыловым, Мартиньшем Карсумсом и Артёмом Подшендяловым, которые ранее имели статус неограниченно свободных агентов, сообщает «Р-Спорт».
«На сегодняшний момент с ООО «ХК „Динамо“ подписали контракты Яков Рылов, Мартиньш Карсумс, Андрей Кутейкин, Артём Подшендялов. Что касается молодёжи, то на данный момент заключили соглашения Иван Бочаров, Артём Волков, Егор Зайцев, Антон Злобин, Михаил Бицадзе», — отметил агент спортсменов Александр Черных.
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Московское «Динамо» рискует потерять большинство ключевых игроков перед стартом сезона-2017/18. Дальнейшая судьба клуба неясна.