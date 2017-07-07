Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Московское «Динамо» подписало контракты с Кутейкиным, Рыловым и Карсумсом

7 июля 2017, пятница. 20:55. Хоккей

Московское «Динамо» подписало соглашения с Андреем Кутейкиным, Яковом Рыловым, Мартиньшем Карсумсом и Артёмом Подшендяловым, которые ранее имели статус неограниченно свободных агентов, сообщает «Р-Спорт».

«На сегодняшний момент с ООО «ХК „Динамо“ подписали контракты Яков Рылов, Мартиньш Карсумс, Андрей Кутейкин, Артём Подшендялов. Что касается молодёжи, то на данный момент заключили соглашения Иван Бочаров, Артём Волков, Егор Зайцев, Антон Злобин, Михаил Бицадзе», — отметил агент спортсменов Александр Черных.

Куда бежит «Динамо». Кокарев и Фёдоров в «Салавате», Робинсон – в ЦСКА
Московское «Динамо» рискует потерять большинство ключевых игроков перед стартом сезона-2017/18. Дальнейшая судьба клуба неясна.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Динамо Москва Андрей Кутейкин Мартиньш Карсумс Яков Рылов
Новости. Хоккей
7 июля 2017, пятница
20:55 Московское «Динамо» подписало контракты с Кутейкиным, Рыловым и Карсумсом
20:38 Беннетт и Парккила вошли в тренерский штаб «Колорадо»
20:17 Нестеров — болельщикам в НХЛ: это не прощание, а скорее расставание на время
19:18 Вестерлунд: очень доволен подписанием Фёдорова и Кокарева, они очень важны
19:11 Торторелла: Панарин может сделать что-то из ничего
18:56 «Эдмонтон» подписал однолетний контракт с форвардом Йоккиненом
17:55 «Динамо-Минск» подписало однолетний контракт с нападающим Китаровым
17:47 Защитник «Рейнджерс» Кляйн завершил карьеру
17:00 Назаров: в ситуации с Якуповым природа возьмёт своё, он покажет себя
16:45 Зарипов: «Ак Барс» ежегодно борется за кубок, это главное
16:00 Действующий обладатель Братины Пилипенко стал игроком «Автомобилиста»
15:45 Галимов: «Авангард» — боевая команда, у нас самые высокие цели
15:30 Назаров: посыл лиги нам понятен, наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет
15:28 ЦСКА заплатил «Трактору» за Нестерова около 130 млн рублей
15:26 Стась: попасть в команду уровня «Авангарда» — большая удача
15:06 «Авангард» провёл необычную тренировку
14:55 Директор «Ак Барса»: долго шли к этому, и возвращение Зарипова состоялось
14:52 Стало известно расписание предсезонного турнира в Сочи
14:46 Экс-защитник «Слована» Пластино перешёл в «Амбри-Пиотту»
14:36 Гавриков, Комаров и Карпов выбрали игровые номера в СКА
14:17 Беспалов: надеюсь, сезон для «Спартака» сложится лучше, чем предыдущие
14:05 Шалунов: с Никитиным знаком ещё по молодёжной сборной, готов быть лидером
13:45 Любимов: «Филадельфия» — неудачный клуб для русских? Неправильно, там всё хорошо
13:42 Любимов: Олимпиада — главный фактор, почему я вернулся в ЦСКА
13:39 СКА поздравил Никиту Гусева с рождением дочери
13:23 Генменеджер «Трактора»: получили достойную денежную компенсацию за Нестерова
13:14 И. Никитин: моя задача – сделать из тренерского штаба команду в команде
13:13 Генменеджер «Авангарда»: Стась — не шестой легионер, у него гражданство РФ
13:08 Капризов: рад оказаться в ЦСКА, понимаю, что олимпийский сезон — особенный
13:02 И. Никитин: у ЦСКА приличное усиление, но надо будет ещё создать команду
13:00 Зарипов: «Магнитка» навсегда в моём сердце, спасибо за тёплые, продуктивные года
13:00 Дуайер: «Динамо» — оптимальный вариант, планируем привлечь хороших легионеров
12:50 «Авангард» объявил о переходе Андрея Стася, контракт заключён на три года
12:40 7 июля Зарипов проведёт пресс-конференцию и автограф-сессию
12:33 Андрей Назаров ответил на вопросы читателей в хоккейном сообществе в «ВКонтакте»
12:29 Перенёсший инсульт Владимир Буре чувствует себя лучше
11:58 Есмантович: актуальность приглашения игроков «Динамо» отпала
11:54 ЦСКА не сыграет в плей-офф КХЛ на «Мегаспорте»
11:52 Величкин: полюбовно приняли решение об уходе Зарипова, у «Магнитки» всё по плану
11:36 Есмантович: Григоренко подписали на три сезона, Капризов останется в ЦСКА
11:28 Мартемьянов: конкуренция в «Амуре» высокая, селекция идёт
11:26 Никита Нестеров подписал контракт с ЦСКА на три года
11:22 «Ак Барс» подтвердил подписание с Зариповым двухлетнего контракта
11:11 Форвард «Салавата» Игорь Макаров готовится приступить к тренировкам
11:00 Сергачёв: общался с Кучеровым, и он мне сказал: «Тебе понравится в Тампе»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017