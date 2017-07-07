Цыплаков: у меня в планах побыстрее забросить первую шайбу за «Спартак» в КХЛ

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал об ожиданиях от тренировочного сбора с первой командой клуба.



«О том, что поеду на сбор с первой командой, знал ещё весной. Конечно, немного волновался, так как оказался самым молодым. Переживал, смогу ли потянуть те нагрузки, которые будут на сборе. Но вроде бы справляюсь. Я знал, что будет непросто, и знал, к чему надо готовиться. Мне очень нравится атмосфера в команде, спасибо всем ребятам за советы и помощь.



В отпуске занимался три недели с тренером по физподготовке. И даже в Турции на отдыхе старался поддерживать физическую форму. Перелом руки? Да, было дело, но эта травма уже в прошлом. Я восстановился, и сейчас меня ничего не беспокоит.



Пихаю и арбитрам во время игры? Нет, стараюсь этого не делать. Да, бывает, злюсь на них, когда решение кажется несправедливым, но эмоции стараюсь держать в себе. Планы? Закрепиться в «Спартаке», прогрессировать. И побыстрее забросить первую шайбу в КХЛ», — приводит слова Цыплакова официальный сайт «Спартака».