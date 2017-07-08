Экс-защитник «Йокерита» Яакола перешёл в ХВ-71

Защитник Топи Яакола, ранее выступавший за финский «Йокерит», подписал контракт со шведским клубом ХВ-71, информирует Aftonbladet. Контракт с 33-летним хоккеистом подписан на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги хоккеист принял участие в 55 встречах, записав на свой счёт 19 (3+16) результативных баллов при показателе полезности "-20" и 37 минутах штрафного времени.



Всего игрок провёл в КХЛ пять сезонов, в том числе выступая за хабаровский «Амур» и пражский «Лев».