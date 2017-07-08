Рик Токкет может стать главным тренером «Аризоны»

Новый главным тренером «Аризоны Койотс» может стать ассистент главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Рик Токкет, информирует USA Today. Напомним, «Аризона» недавно уволила с поста главного тренера Дэйва Типпета.



Токкет уже работал в системе «койотов», когда выступал ассистентом главного тренера Уэйна Гретцки в сезоне-2005/06. Некоторое время он также исполнял обязанности главного тренера. Позже его карьера была остановлена из-за нескольких скандалов, связанных с подпольными ставками на тотализаторе.