Защитник Мэтт Гилрой подписал контракт с «Йокеритом»

Финский клуб «Йокерит» подписал контракт с защитником Мэттом Гилроем, информирует официальный сайт клуба из Хельсинки.



В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за московский «Спартак», набрав 38 (7+31) очков в 57 встречах при показателе полезности "-19" и 9 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду больше 25 минут за матч.



Как ранее рассказал агент хоккеиста, после сезона-2016/17 Гилрой получил новое предложение от «Спартака», но принял решение рассмотреть другие варианты.

Зарипов вернётся в «Ак Барс», а Никита Нестеров – в КХЛ Зарипов подпишет контракт с «Ак Барсом», Нестеров вернётся в КХЛ, ГК ТЭН продаст «Парк Легенд» структурам Ротенбергов – в итогах дня.