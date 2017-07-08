Скабелка: в «Авангарде» есть, к кому предъявлять претензии, но атмосфера ровная

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка поделился впечатлениями после начала предсезонных тренировок.



«Задача этой недели была подвести всех под один знаменатель, потому что вошли только из отпуска. Была первая рабочая неделя, провели тесты, постарались аэробную базу наработать, а со следующей недели начнётся работа — лёд, земля. Там уже будут специальные упражнения на скорость и силовую работу.



Уже отметил, к кому можно предъявлять претензии? Конечно, у нас есть, кому предъявлять претензии, но фамилии я называть не буду. Но отметить можно того же Кирилла Семенова, который выиграл предсезонные тесты. Он был лучший на тестах. А так, в общем, команда достаточно ровная. Кто-то, конечно, получше, кто-то похуже, но больших претензий ни к кому нет.



Атмосфера в команде рабочая. Все друг друга поддерживают — как раз то, что мы хотим. Не только, чтобы каждый сам с собой сражался, но и помогал партнеру преодолевать нагрузки», — рассказал Скабелка в интервью каналу «Авангарда» в YouTube.

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