Есмантович: ЦСКА не ведёт переговоров с Никитой Задоровым, и близко такого нет

Президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что защитник Никита Задоров, который пока не договорился о новом контракте с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», может пополнить состав «армейской» команды.



«Информация о том, что Никита Задоров окажется в ЦСКА, не соответствует действительности. ЦСКА не ведёт переговоров с защитником, даже близко такого нет», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем сезоне лиги 22-летний игрок провёл 56 матчей, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».