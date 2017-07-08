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Есмантович: ЦСКА не ведёт переговоров с Никитой Задоровым, и близко такого нет

8 июля 2017, суббота. 19:59. Хоккей

Президент ЦСКА Игорь Есмантович опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что защитник Никита Задоров, который пока не договорился о новом контракте с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», может пополнить состав «армейской» команды.

«Информация о том, что Никита Задоров окажется в ЦСКА, не соответствует действительности. ЦСКА не ведёт переговоров с защитником, даже близко такого нет», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшем сезоне лиги 22-летний игрок провёл 56 матчей, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».

Задоров: договорился о контракте с ЦСКА, но буду ждать ответа от «Колорадо»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш ХК ЦСКА Игорь Есмантович Никита Задоров
Новости. Хоккей
8 июля 2017, суббота
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