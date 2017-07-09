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Челиос: работа в профсоюзе не для меня, я вернулся в «Детройт»

9 июля 2017, воскресенье. 10:15. Хоккей

Известный хоккеист Крис Челиос сообщил, что вернулся в «Детройт Ред Уингз» и не планирует претендовать на должность в профсоюзе игроков. Ранее появились сведения, что Челиос может быть утверждён в качестве омбудсмена профсоюза.

«Когда говорили, что я расторг контракт, это было преувеличением. Я взял отпуск, чтобы поговорить с профсоюзом, с игроками, посмотреть, могу ли я чем-то помочь.

Я не говорю, что мне что-то не нравится в «Детройте», меня устраивает работа с Джеффом Блашиллом в качестве ассистента. Просто многие очень хорошие игроки просили меня войти в курс профсоюзных дел, и поэтому мне пришлось прервать на время сотрудничество с клубом, потому что таковы правила.

Я решил, что всё это не для меня – юристы, путаница и так далее. Я вернулся в «Детройт» и буду оставаться здесь, если не появится какая-то работа, которая заинтересует меня больше», – сказал Челиос.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Детройт Ред Уингз
Новости. Хоккей
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