Губернатор: ЦСК ВВС и «Лада должны» быть в тесной связке

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС перешёл из Первенства ВХЛ в Высшую хоккейную лигу. Клуб уже включён в число участников лиги. Наблюдательный совет АНО «ХК ЦСК ВВС» возглавил вице-губернатор Самарской области Игорь Ерёмин. Генеральным директором клуба назначен Сергей Сошников, работавший главным тренером и вице-президентом ХК ЦСК ВВС. Главным тренером команды будет Дмитрий Романов, занимавший должность старшего тренера самарской команды.

Финансирование ЦСК ВВС будет вестись на средства бюджета Самарской области и спонсоров в соотношении 50 % на 50 %. Домашние матчи ХК ЦСК ВВС будет проводить в спортивном комплексе «Кристалл».

«В регионе большое внимание уделяется развитию хоккея: активно строятся новые ледовые дворцы и площадки, проводятся многочисленные любительские и массовые соревнования, оказывается финансовая поддержка двум профессиональным клубам. Хоккей в Самаре имеет славные традиции и историю, клуб ЦСК ВВС выступал в элите российского хоккея. У команды большая армия болельщиков. Заявка клуба ЦСК ВВС в чемпионат ВХЛ – важнейших шаг по развитию хоккея в городе и регионе. Для решения этого вопроса была проделана большая подготовительная работа. Очень важно, что финансированию клуба будет идти с привлечением спонсорских средств. ЦСК ВВС и тольяттинская «Лада», которая выступает в КХЛ, должны быть в тесной связке. Это позволит создать нам хоккейную вертикаль, будет способствовать выстраиванию системы подготовки собственных игроков высокого уровня», – цитирует губернатора области Николя Меркушкина официальный сайт правительства региона.