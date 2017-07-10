Ежов: мне нравится стиль работы Назарова, он сразу спросил про детей

Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов рассказал о переходе в нижнекамский клуб и о первой беседе с главным тренером Андреем Назаровым.



«У меня был однолетний контракт с «Ладой». Когда он закончился, стал свободным агентом. Особо не знал, куда перейду. Как только появился вариант с «Нефтехимиком», сразу решил перейти в этот клуб. Знал, что это серьёзная команда. Ей немножко не хватило, чтобы попасть в плей-офф в прошлом сезоне. В этом сезоне приложим максимум усилий для попадания туда. Мы готовы к нагрузкам и понимаем, что нужно будет сыграть максимально уверенно. Подготовка идёт полным ходом. Вы же видите, как мы тренируемся. Как работается с Андреем Назаровым? Хорошо. Он сразу спросил про детей. Это приятно, когда тренер знает, что происходит в личной жизни. Назаров – хороший человек. Мы с ним вместе работали в СКА, мне нравится его стиль», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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