Ковальчук: не вёл переговоров с «Нью-Джерси», со СКА договорились быстро

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал свою готовность к новому сезону КХЛ и продление контракта с командой. Хоккеисты двукратного обладателя Кубка Гагарина вышли из отпуска.

«Переговоры со СКА шли легко, недолго. Быстро договорились. Договорились не на свадьбе Овечкина, а до этого. Свадьба прошла очень хорошо и весело. Молодожёны прекрасные, родители счастливы, а это самое главное.

Я не вёл переговоров с «Нью-Джерси». Как только понял, что НХЛ не едет на Олимпиаду, сразу сказал агенту, что я поеду в Питер на год. Начали разговаривать вообще в конце июня только. Много что говорил, не верьте сплетням, я ни с кем из НХЛ не говорил конкретно. Контракт только на год, потому что в моём возрасте надо идти год за годом. Собираюсь ли следующим летом за океан? Давайте не будем загадывать, сейчас только 2017 год, непростой олимпийский сезон. Много игр за сборную, за клуб, надо набраться сил.

Чувствую себя хорошо, уже пять недель катаюсь, медосмотр прошёл нормально, колено восстановилось. Ставлю цель на сезон — выиграть как можно больше трофеев с клубом и со сборной. Шипачёв и Дадонов выбрали другой путь, надо пожелать им удачи, будем надеяться, что у них всё получится и они будут приезжать в сборную и помогать команде, как они и делали. У меня нет никаких надежд уже, что НХЛ поедет на Олимпиаду», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Ковальчук останется в СКА на год, а «Авангард» отказался от Ягра Ковальчук заключит однолетний контракт со СКА, «Авангард» отказался от Ягра, а Зюзин раскритиковал «Салават Юлаев» — в итогах дня.

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