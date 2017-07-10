Кубалик: «Салават» был лучшим вариантом для меня, шанса поехать в НХЛ не было

Нападающий «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик рассказал о первых днях в Уфе и возможности уехать за океан после того, как дважды стал лучшим снайпером Экстралиги.

«Я в Уфе около четырёх дней. Почти всё время был в отеле, дважды ужинал в каком-то ирландском пабе. Довольно хороший город. Я немного говорил о городе с моим приятелем из Подольска. Он говорил, что Уфа хорошая, и был прав.

Первая тренировка была тяжёлая, надеюсь, дальше будет лучше. Что говорил мне брат Томаш о КХЛ? Мы обсуждали арены, города, и он говорил только хорошее. Мне здесь нравится и с каждым днём чувствую себя все более комфортно.

Я был задрафтован «Лос-Анджелес Кингз» в 2013 году, затем играл в CHL. Я думал, что после прошлого сезона у меня будет шанс, но его не было. Тогда я подумал о России. Я рад здесь оказаться и надеюсь играть в Уфе так же, как в прошлом сезоне. КХЛ — лучший вариант для меня, и надеюсь, что игра здесь пойдёт мне на пользу», – сказал Кубалик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Азаматом Шавлуковым.

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