«Эдмонтон» подписал однолетний контракт с Овитю

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании однолетнего соглашения с защитником Йоанном Овитю, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне 27-летний Овитю выступал в составе «Нью-Джерси Девилз», принял участие в 25 матчах, в которых забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи, набрав 4 очка при показателе полезности «+4», а также отбыл 2 штрафные минуты.



Также в прошлом сезоне Йоанн выступал в АХЛ за «Олбани Дэвилз», принял участие в 29 встречах и набрал 13 очков по системе «гол+пас» (5+8) при показателе полезности «-2».