Тарджон назначен ассистентом главного тренера «Лос-Анджелеса»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк и главный тренер команды Джон Стивенс объявили о подписании соглашения с Пьером Тарджоном, который будет исполнять обязанности ассистента Стивенса по координации атакующих действий, сообщает официальный сайт клуба.



«Мы очень рады, что Пьер Тарджон присоединился к Джону Стивенсу и нашему тренерскому штабу. Впервые в истории «Лос-Анджелес Кингз» ассистент главного тренера будет заниматься исключительно координацией атакующих действий команды», — дал свой комментарий президент «Кингз» Люк Робитайл.



Для 47-летнего Тарджона это будет тренерский дебют в НХЛ.