«Миннесота» подписала однолетний контракт с Михалеком

Генеральный менеджер «Миннесота Уайлд» Чак Флетчер объявил о переподписании соглашения с голкипером Стивом Михалеком, который в это межсезонье получил статус ограниченно свободного агента. Новый контракт рассчитан на один год и является двусторонним. В случае выступлений в НХЛ Михалек получит $ 715 тыс., а если будет играть в АХЛ – $ 70 тыс., сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне в составе «Айова Уайлд» Стив принял участие в 30 матчах АХЛ, в которых его показатель надёжности составил 2,63, а процент отражённых бросков – 91,9.