Арзамасцев: задач пока не ставили, просто познакомились с Вестерлундом

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев поделился впечатлениями от первой тренировки команды с новым тренерским штабом.



«Новые упражнения, много интересного. Понравились тренировки в зале и на льду. Что-то новое для себя открыл, ещё много нового впереди. У нас пока не было такого разделения на нападающих и защитников. В общей группе Вирту с нами поработал. Думаю, раздельные тренировки ещё впереди. Там что-то новое точно узнаем. Мало пауз между упражнениями, высокая интенсивность. От этого немного тяжело, потому что это всего лишь первая тренировка. Я думаю, привыкнем, и всё будет нормально.



Пока о глобальных задачах не говорили. Просто пообщался, познакомились с ним. По мелочи объяснил, что от кого хочет, кого хочет видеть в команде. Нам этом закончилось всё. Один на один с Вестерлундом не разговаривали. Но он сказал, что после тренировки будет вызывать людей, общаться, в чём-то помогать» – передаёт слова Арзамасцева «БИЗНЕС Online».

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