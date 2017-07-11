Величкин: расстались с Казионовым, так как «Магнитка» хочет наигрывать молодых

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал расторжение контракта с нападающим Дмитрием Казионовым, а также возможные трансферы.

«Магнитка» расторгла контракт с нападающим Казионовым

«Казионов — игрок высокого уровня, который должен играть во втором-третьем звене. А у нас так сегодня получается, что места центральных нападающих в первых трёх звеньях заняты, а на четвёртое хотели ставить наших молодых ребят. Мы вместе решили, что это не уровень Дмитрия играть в четвёртом звене. Всё равно мы будем пытаться молодых подпускать к команде, они должны получать практику. А так мы будем нервничать, да и Дима. Поэтому по обоюдному согласию приняли решение расстаться, чтобы он нашёл команду, где будет на ведущих ролях.

«Магнитка» не думала на тему возвращения Евгения Григоренко, у нас есть молодые центральные нападающие, которые будут готовиться играть в нашей команде. С Каменевым мы всегда на контакте», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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