Раиль Якупов: Наилю не хватало доверия, при желании можно «убить» даже Кросби

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов рассказал, чего не хватило его сыну Наилю Якупову, подписавшему однолетний контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», в командах «Эдмонтон Ойлерз» и «Сент-Луис Блюз».

«Наиль не сказал своего слова в НХЛ, на то были причины. Если бы мы видели, что он не подходит для игры в Северной Америке, не тянет, то приняли бы решение вернуться. Но это совершенно не так, есть что доказывать.

Чего ему не хватало в «Эдмонтоне» и «Сент-Луисе»? Не хватило доверия. Если я буду главным тренером, а мне привезут в команду Кросби, то я при желании «убью» его. Если человека надо «убить», то поставьте тренеру такую задачу, он её выполнит. Если скажут таскать рояль, значит его надо таскать.

Да, он игрок первых двух звеньев, но если бы сказали, что ты игрок четвёртого состава и тебе нужно делать определённые вещи, то он бы их делал. Но когда тебе говорят, что ты будешь играть в большинстве, а затем сажают на скамейку, всё становится ясно. В «Эдмонтоне» Холл и Эберле вообще не спрашивали главного тренера Далласа Икинза, а просто выходили на лёд. В итоге где сейчас Холлл и Эберле? Рулил в команде, к сожалению, не Икинз, а эти молодые парни», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2016/17 Якупов провёл 40 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Сент-Луис» и набрал 9 (3+6) очков, показатель полезности составил «-3».

Полное интервью с Раилем Якуповым читайте на «Чемпионате» сегодня.

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