Токкет назначен главным тренером «Аризоны», контракт рассчитан на 4 года

Генеральный менеджер «Аризона Койотс» Джон Чайка объявил о назначении на пост главного тренера команды Рика Токкета. Соглашение специалиста рассчитано на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.



«Мы очень рады, что Токкет стал нашим главным тренером. Рик – отличный тренер и прирождённый победитель. С «Питтсбург Пингвинз» он завоевал Кубок Стэнли в качестве игрока и ещё два – возглавляя команду. Он опытный, знающий, хороший лидер и умеет общаться. Также ранее он играл в составе «Койотс», а также занимал здесь пост ассистента главного тренера, так что Рик отлично нам подходит», — прокомментировал Чайка назначение Токкета.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «Вконтакте».