Николаева: новый сезон будет очень серьёзным и интересным

Защитник женской сборной России Екатерина Николаева подвела итоги сбора национальной команды.

«Завершившийся сбор – подготовка основной базы, мы много бегали, играли в подвижные игры, ходили в зал, чтобы у нас было хорошее функциональное состояние в предстоящем сезоне. Тяжело ли было втягиваться после лета? Кому как. Вообще, конечно, летом лучше не забрасывать тренировки, работать, делать хотя бы какие-то поддерживающие. Это необходимо, чтобы к началу «предсезонки» не было слишком тяжело, а состояние было комфортным для тренировок.



Новый сезон будет очень серьёзным и интересным. Во-первых, в женской хоккейной лиге впервые пройдёт серия плей-офф. Наш чемпионат разнообразили, и это очень здорово. Ну и, конечно же, главное событие – это Олимпиада. Очень хочется туда попасть, поэтому нужно работать и работать, чтобы пробиться в состав», — цитирует Николаеву официальный сайт ФХР.