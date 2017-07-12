Шохина: подготовка к ОИ уже началась

Форвард женской сборной России Анна Шохина рассказала о сборе в Новогорске.

«Завершившийся сбор был для нас втягивающим. Конечно, тренировки были непростыми, мы уставали. Но тренерский штаб отлично знает, в какой момент надо дать отдохнуть. Помимо зала и льда занимались в бассейне, играли в ручной мяч, во флорбол. Последний очень схож с хоккеем: также нужно быстро думать, отдавать передачи, принимать решения, те же клюшки, единственное, вместо шайбы — мячик.



Перед сбором у нас были небольшие каникулы, отдохнуть удалось, правда, не скажу, что в полной мере. Всё равно мысль о предстоящем сложном сезоне ни на секунду не выходила из головы. Все понимали, что уже вот-вот нас ждут сборы и тренировки, помимо этого нужно не забывать готовиться самостоятельно. Конечно же, в ближайшем будущем все мысли будут сосредоточены на самом главном турнире – Олимпийских играх, и подготовка к нему уже началась», — цитирует Шохину официальный сайт ФХР.