Голкипер Арсений Ахметов продолжит карьеру в системе ХК «Сочи». Об этом информирует официальный сайт южного клуба Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист обменян из «Ак Барса». Взамен казанцы получили права на защитника Дмитрия Осипова (1996 г.р.), ранее выступавшего за океаном в Западной хоккейной лиге.



Хоккеист вызывался в юниорские сборные России U16 и U17. Принимал участие в чемпионате России U18 и матчах Молодёжной хоккейной лиги в составе казанского «Ирбиса». После заключения контракта с «Сочи» голкипер будет выступать в молодёжной команде «Капитан».

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