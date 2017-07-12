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Вайсфельд: возмущаться календарём — по меньшей мере непрофессионально

12 июля 2017, среда. 15:49. Хоккей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о календаре на сезон-2017/18.

Стал известен календарь КХЛ на сезон-2017/18

«Когда мы получили предварительный календарь, нас там не очень устраивала одна игра – с ХК «Сочи». Мы связались с сочинцами, они с нами согласились, и мы совместно попросили поменять домашнюю и выездную игры. Плюс я спрашивал – почему у нас восемь игр дома, десять на выезде? Но есть объяснение: у некоторых арен очень высокая загруженность, и кто-то просит, к примеру, не делать домашних матчей с сентября по октябрь, а клубы становятся заложниками этой ситуации.

При этом какой бы ни был нынешний календарь, я прекрасно понимаю: в новом сезоне слишком много лимитирующих факторов. И когда люди возмущаются календарём, мне кажется, это по меньшей мере непрофессионально. Да, чем меньше лимитирующих факторов, тем календарь удобнее. Но в данном случае – Олимпиада, Евротуры, чемпионат мира. Какие могут быть из-за этого недовольства? Это всё равно что быть недовольным погодой. Дали календарь – и дали, не вижу смысла в дискуссии о нём. Главное, чтобы он был одинаковым для всех», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
12 июля 2017, среда
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