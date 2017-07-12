Ламберт: Ковальчук отлично играет, пусть и в лиге, сравнимой по уровню с АХЛ

Пора в Европу? Ягр, Гиргенсонс и ещё 8 игроков, кому стоит поехать в КХЛ

«Флорида Пантерз» не предложил контракт Яромиру Ягру, а Никите Задорову не доверяют в «Колорадо Эвеланш».