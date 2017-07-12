Ламберт: Ковальчук отлично играет, пусть и в лиге, сравнимой по уровню с АХЛ

Журналист Yahoo Sports Райан Ламберт поделился мнением о возможном переезде нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ, который может случиться следующим летом.
«Ковальчук, несмотря на свои 34 года, по-прежнему отлично играет и набирает больше очка за игру, хотя и выступает в лиге, сравнимой по уровню с АХЛ. Пусть вам нужно будет немного прикрывать его в обороне, но в атакующей линии он может стать настоящим монстром. Было бы неплохо вновь увидеть в НХЛ хоккеиста такого калибра, хотя многие забыли, как он умеет играть», — написал Ламберт.
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