«Каролина» подписала семилетний контракт со Слэвином на $ 5,3 млн в год

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Слэвин подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на семь лет, в среднем Слэйвин будет получать около $ 5,3 млн в год.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Слэвин принял участие во всех 82 матчах, сумев записать на свой счёт 35 (5+30) результативных баллов при показателе полезности "+23" и 12 штрафных минутах. В среднем на льду игрок проводил больше 23 минут за матч.

Куликов, Алзнер и Дэйли. 5 контрактов в НХЛ, которые станут катастрофой Не все подписанные контракты сулят клубам НХЛ безоблачное будущее. Есть и те, о которых боссам команд придётся пожалеть уже очень скоро.