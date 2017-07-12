«Монреаль» предложил контракт 39-летнему защитнику Штрайту

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» предложил контракт 39-летнему защитнику Марку Штрайту, информирует NBC Sports. Как сообщается, швейцарскому хоккеисту предложили однолетнее соглашение на общую сумму около $ 1,5 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Штрайт принял участие в 68 встречах, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности "-12".



39-летний защитник сыграл в НХЛ 12 сезонов, на его счету 428 (95+333) очков в 765 матчах за «Питтсбург», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».

Штрайт: хочу сыграть ещё как минимум один сезон в НХЛ