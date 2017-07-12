Дмитрий Казионов стал хоккеистом московского «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», форвард Дмитрий Казионов пополнил состав московского «Динамо». Контракт с хоккеистом заключён сроком на один сезон.



В прошлом сезоне Казионов в составе магнитогорского «Металлурга» принял участие в 70 матчах КХЛ (в том числе в 13 матчах плей-офф), забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач, набрав 19 очков при показателе полезности «+7», а также отбыл 116 штрафных минут.



Всего у Дмитрия на счету 384 матча в КХЛ, в которых он набрал 102 очка по системе «гол+пас» (58+44).



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