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Бахмутов: есть предложение создать в Ночной лиге дивизион «50+»

12 июля 2017, среда. 20:55. Хоккей

Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов рассказал о регламенте отборочного этапа лиги на сезон-2017/18, проект которого будет готов в течение ближайших дней и сохранит привычную структуру.

В понедельник, 10 июля, состоялось итоговое совещание по подготовке проекта Регламента. Он будет готов до конца этой недели и отправлен на согласование в министерство спорта и Федерацию хоккея России. В целом структура регламента сохранится.

Предложения из регионов? Например, в определённом регионе много игроков в возрасте, близком к 40 годам, которые хотят выступать в Ночной лиге. К нам обращались с просьбой снизить возрастной порог. Но сделать так для конкретного региона нельзя – если только в целом. И — только теоретически. На практике дивизиона «38+» или «39+» вместо «40+», понятно, быть не может. Ещё одной инициативой из регионов была организация дивизиона «50+». Но это очень серьёзное изменение, которое нужно прорабатывать в течение длительного промежутка времени. К нему мы пока не готовы", — цитирует Бахмутова официальный сайт лиги.

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Источник: Ночная хоккейная лига Сообщить об ошибке
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Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
12 июля 2017, среда
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