Бахмутов: есть предложение создать в Ночной лиге дивизион «50+»

Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов рассказал о регламенте отборочного этапа лиги на сезон-2017/18, проект которого будет готов в течение ближайших дней и сохранит привычную структуру.



В понедельник, 10 июля, состоялось итоговое совещание по подготовке проекта Регламента. Он будет готов до конца этой недели и отправлен на согласование в министерство спорта и Федерацию хоккея России. В целом структура регламента сохранится.



Предложения из регионов? Например, в определённом регионе много игроков в возрасте, близком к 40 годам, которые хотят выступать в Ночной лиге. К нам обращались с просьбой снизить возрастной порог. Но сделать так для конкретного региона нельзя – если только в целом. И — только теоретически. На практике дивизиона «38+» или «39+» вместо «40+», понятно, быть не может. Ещё одной инициативой из регионов была организация дивизиона «50+». Но это очень серьёзное изменение, которое нужно прорабатывать в течение длительного промежутка времени. К нему мы пока не готовы", — цитирует Бахмутова официальный сайт лиги.

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