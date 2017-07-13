Форвард Андрей Локтионов — на просмотровом контракте в «Лос-Анджелесе»

Нападающий Андрей Локтионов подписал просмотровый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз». Хоккеисту не удалось договориться с «Локомотивом» о новом контракте. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент хоккеиста Игорь Ларионов.



Последние три сезона Локтионов выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Локомотив». В сезоне-2016/17 на счету игрока 27 очков в 58 матчах регулярного чемпионата и 12 очков в 15 матчах плей-офф. Команда дошла до финала Западной конференции. С сезона-2008/09 хоккеист пробовал силы в североамериканских лигах — ОХЛ, АХЛ и НХЛ. На уровне НХЛ Локтионов выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Каролина Харрикейнз». Всего в НХЛ российский хоккеист провёл 157 матчей и набрал в них 48 очков. В КХЛ на счету Локтионова 80 очков в 166 матчах.



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