Вуд: первым делом в глаза бросается скорость Хишира, это большой плюс

Хоккеист «Нью-Джерси Дэвилз» Майлс Вуд поделился мнением о первом номере прошедшего драфта лиги Нико Хишире, который сейчас вместе с ним готовится к сезону, занимаясь в тренировочном лагере «дьяволов».



«До этого я особо не видел, как играет Хишир. Но первое, что бросается в глаза, — его скорость. Это громадный плюс, потому что в таком возрасте и на такой стадии развития у игрока или есть скорость, или её уже не будет. Третьего не дано», — приводит слова Вуда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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