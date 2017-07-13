П. Зубов: «Сибирь» довольна подписанием Шипова и будет доставать из игроков изюм

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов рассказал о ходе предсезонной подготовки новосибирской команды.



«Для некоторых игроков эти сборы самые тяжёлые в жизни? Всё когда-то бывает в первый раз. Это наша программа подготовки, мы будем стоять на ней. Сейчас мы закладываем функциональную базу. Есть те игроки, к которым есть претензии. Спортсмен уровня КХЛ не должен к себе так относиться. Им действительно очень тяжело. Мы вышли на лёд раньше, чем в прошлом году, потому что команда сильно обновилась. Нам надо прощупать игроков, понять, что они собой представляют. Утром физическая нагрузка, а вечером тактика и индивидуальное развитие. Научить всех бегать по прямой — не проблема, а из-под коряги вылезти, обмануть — другое дело. Мы уделяем большое внимание техническому совершенствованию хоккеистов.



Мы довольны, как ребята держат удар и переваривают нагрузку. Никакого скрипа нет. Все друг друга поддерживают, относятся с уважением. Даём им короткие, но интенсивные нагрузки — так, как мы и должны играть. Да, «Сибирь» покинули некоторые габаритные игроки, но я в этом не вижу проблемы. У негабаритных форвардов тоже есть свои плюсы. В них тяжело попасть, на них зарабатывают удаления. Они вылезают из углов, залезают под кожу. Мы очень довольны, что подписали Шипова из «Динамо». Дальше будем смотреть, куда ставить. Можно сказать, что на этом поиск игроков уже закончен. Будем развивать тех, кто есть в нашем распоряжении, доставать из них изюм», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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