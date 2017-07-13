Савицкис: ищем подходящее место для матча на открытом воздухе с минским «Динамо»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал возможность проведения матча на открытом воздухе с минским «Динамо» 20 января в столице Латвии.



«Мы с КХЛ придумали эту идею, идея хорошая, интересная, на улице всем приятно играть — и зрителям, и игрокам. Работаем над этим с рижской Думой и Федерацией хоккея Латвии, которые надеюсь нам помогут. Рассматриваем все предложения, где сыграть матч, сейчас ищем подходящее. Через пару месяцев всё должно быть уже решено. Мы очень рады такой возможности в год 10-летия КХЛ», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



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