Е. Корешков: в товарищеском матче с «Торпедо» сыграют молодые ребята

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился мнением о товарищеском матче с усть-каменогорским «Торпедо», который пройдёт 14 июля.



«У нас завершается второй микроцикл тренировок, нагрузки стали выше. И мы договорились с усть-каменогорским «Торпедо» о товарищеской встрече. Этот матч нужен обеим командам. В нём примут участие молодые ребята, а также игроки, находящиеся на просмотре. Эти ребята – наш ближайший резерв, и нам, конечно, нужно знать, в каком они состоянии, оценить их игровое мышление.



В матче не примут участия более опытные наши ребята, а также канадцы, которые присоединились к команде немного позже. Во-первых, мы прекрасно знаем их возможности. Во-вторых, у них будет очень тяжёлая утренняя тренировка, как на земле, так и на льду. Без нагрузки они не останутся. Сегодня прибыл Мартин Сен-Пьер, уже успел медицинское обследование пройти, поработать с нами. Вот-вот прибудет и Найджел Доус», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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