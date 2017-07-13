Фастовский: сделка с ЦСКА помогла «Сибири» закрыть львиную долю долгов

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, на что пошли вырученные средства от сделки с ЦСКА, в результате которой в стан «армейцев» перешли Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов.



«Если говорить о финансовой ситуации в клубе, то нам удалось снять самую остроту, и теперь мы живём в более спокойном режиме. Сделка с ЦСКА очень помогла «Сибири» закрыть львиную долю имевшихся долгов и позволила клубу увереннее себя чувствовать в дальнейшем. Что касается трансферного рынка, то на нём мы действуем, исходя из бюджета, который планировался изначально», — сказал Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



Полностью интервью с Фастовским будет опубликовано на «Чемпионате» в 16:00.



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