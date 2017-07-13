Андрей Кудин стал тренером по вратарям минского «Динамо»

Новым тренером минского «Динамо» по вратарям стал известный белорусский специалист Андрей Кудин, информирует официальный сайт команды.



46-летний наставник в качестве голкипера выступал в составе новополоцкого «Химика» ХК «Витебск» и минского «Керамина», с которыми завоевывал серебряные (1995, 2007) и бронзовые (1993, 1994) награды чемпионата Беларуси.



Завершив карьеру игрока в сезоне-2008/09, уже в следующем сезоне он стал тренером по вратарям солигорского «Шахтёра». А в прошлом году Кудин работал с голкиперами астанинского «Барыса».

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