Магнитогорский «Металлург» побывал в гостях у пилотажной группы «Стрижи»

Магнитогорцев с юбилеем Магнитогорского металлургического комбината, Днём металлурга и Днём города прибыли поздравить одни из лучших военных летчиков России и мира – авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи», сообщает официальный сайт команды.



Накануне праздничного выступления воздушных асов на аэродром прибыл магнитогорский «Металлург» – руководители, тренерский штаб и некоторые хоккеисты.



Посмотреть видео посещения «Стрижей» можно также на официальном канале магнитогорского «Металлурга» в YouTube.

Супердерби и матчи под открытым небом. Главные даты календаря КХЛ Эти дни в новом сезоне КХЛ мы будем ждать с особым нетерпением.