КХЛ потребовала от MTG Latvia снятия журналиста с предматчевой студии

Континентальная хоккейная лига предъявила ультиматум MTG Latvia, потребовав, чтобы они сняли с предматчевой студии журналиста Армандса Пуче, который регулярно называл председателя совета директоров рижского «Динамо» Юриса Савицкиса чекистом, а саму КХЛ — средством мягкой власти и пропаганды, сообщает Sportacentrs.



В случае отказа выполнить требование руководство КХЛ не продлит контракт с телекомпанией. Сам Пуче сказал, что, несмотря это, продолжит работать на ниве журналистики и не изменит своих политических взглядов.