Михайлис: мои планы — остаться в КХЛ и помочь «Барысу»

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис поделился ожиданиями от сезона-2017/18. Хоккеист получил звание лучшего хоккеиста Казахстана



«Ни разу не получал этого звания, такое странное чувство… Вроде и получил — но ничего такого не произошло. Не я же себя оцениваю. Готовимся к сезону, увеличиваются нагрузки. Готовимся на весь сезон. В этом году планы — в КХЛ остаться и здесь помочь команде. Постоянно играть уже на высшем уровне, без всяких перемен. Всё, моя цель — «Барыс».



Отдохнул немного, потом — готовиться, тренировки. Ездил также в Минск, где дополнительно готовился, тренировался в рамках одного тренировочного кемпа.



Обычная атмосфера в команде — когда тренер меняется, ничего такого в этом нет. Будем готовиться выигрывать и настраиваться на все игры. Поедем в Алма-Ату, будем в горах тренироваться. Предстоят тяжёлые тренировки, но ничего, всегда тяжело.



Кубок президента Казахстана? Сейчас идёт подготовка, можно сказать, к этому турниру. Будем искать сочетания звеньев, стараться всё это показать в игре. Предстоит тяжёлый турнир, но мы готовы к этому. Хотим оставить Кубок президента РК дома, в Астане», — цитирует Михайлиса sports.kz.

Е. Корешков: в товарищеском матче с «Торпедо» сыграют молодые ребята