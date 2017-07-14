Крис Тьерни остаётся в «Сан-Хосе»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» объявил о продлении контракта с нападающим Крисом Тьерни. Об этом информирует официальный сайт команды из Калифорнии. Новое соглашение клуба с 23-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. «Сан-Хосе» выбрал нападающего на драфте-2012 под общим 55-м номером.



Тьерни выступает за калифорнийскую команду с 2014 года, в минувшем сезоне набрал 23 (11+12) очка в 80 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в НХЛ на счету хоккеиста 202 матча и 64 (24+40) очка.

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