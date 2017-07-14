«Нэшвилл» представил логотип в честь 20-летия клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» представил логотип в честь 20-летия клуба. Об этом информирует официальный сайт действующего победителя Западной конференции НХЛ. Команда была основана в 1998 году. В прошлом сезоне «хищники» дошли до финала розыгрыша кубка Стэнли, где уступили «Питтсбург Пингвинз».



За 20-летнюю историю команда не выигрывал Кубок Стэнли и один раз стала победителем конференции.

Бонино: я намерен приехать и попытаться помочь «Нэшвиллу»

Также фото доступно в официальном «твиттере» американской команды Национальной хоккейной лиги