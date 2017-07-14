Вратарь Павел Шегало перешёл в «Эдинбург Кэпиталз»

Вратарь «Металлурга» Павел Шегало стал игроком шотландского клуба «Эдинбург Кэпиталз». Об этом информирует официальный сайт британской команды.
В минувшем сезоне 24-летний голкипер провёл 26 игр в регулярном чемпионате белорусской лиги, при коэффициенте надежности 3,45 и 89,0% отражённых бросков. В плей-офф в 4 матчах коэффициент надёжности составил 2,98, процент отражённых бросков — 90,8.
Главным тренером британской команды назначен самый результативный украинский хоккеист в истории НХЛ Дмитрий Христич.
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